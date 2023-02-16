Бывший муж Пеговой сделал шокирующее признание: теперь его карьера закончена

Дмитрий Орлов за годы карьеры принял участие в 60 фильмах и сериалах. В его послужном списке можно увидеть боевик «Дружба особого назначения», комедию «Папаши», а последней его ролью стала мелодрама «Легкое знакомство». Критики и зрители высоко оценили роль артиста, которая, как оказалось, будет последней в его карьере.

Как признался артист, он решил полностью сменить род деятельности. Орлов организовал собственный курс тренингов и переехал из столицы в Ессентуки, где теперь ведет затворнический образ жизни.

«Нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался», — признался артист в беседе с изданием «Антенна-Телесемь».

При этом Орлов доволен тем, что картина Александра Крестникова стала последней в его карьере. Он считает свое появление на экране «красивым» и надеется, что в будущем уже не вернется на съемочную площадку.