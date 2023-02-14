Бывший муж Пеговой открестился от профессии: планы на будущее повергнут в шок

Ирина Пегова уже много лет остается одной из самых востребованных актрис в России. Этого нельзя сказать про ее экс-супруга Дмитрия Орлова, известного по фильмам «Брат 2» и «Сестры». А недавно он сделал признание о том, что хочет уйти из профессии.

Орлов заявил, что роль в грядущем фильме «Легкое знакомство» станет последней в его актерской карьере. Дмитрию уже наскучило быть артистом, и теперь он хочет помогать людям. Актер ушел с головой в тренинги и даже создал собственный курс по управлению эмоциями. Орлов хочет научить людей, как менять негативные переживания на позитивные или хотя бы на нейтральные.

О духовном Дмитрий задумался после разочарования в актерской профессии, которую он изучил вдоль и поперек. Кроме того, ему захотелось применить свой талант в другой сфере и быть кому-то полезным. Такое решение актера удивило россиян, ведь не каждый артист готов стать коучем или гуру. О своих планах на будущее Орлов рассказал ведущему YouTube-канала «ОК на связи! ».