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Бывший муж Пеговой открестился от профессии: планы на будущее повергнут в шок

14 февраля 2023 15:45
Бывший муж Пеговой открестился от профессии: планы на будущее повергнут в шок

Актер кардинально изменит амплуа.

Ирина Пегова уже много лет остается одной из самых востребованных актрис в России. Этого нельзя сказать про ее экс-супруга Дмитрия Орлова, известного по фильмам «Брат 2» и «Сестры». А недавно он сделал признание о том, что хочет уйти из профессии.

Орлов заявил, что роль в грядущем фильме «Легкое знакомство» станет последней в его актерской карьере. Дмитрию уже наскучило быть артистом, и теперь он хочет помогать людям. Актер ушел с головой в тренинги и даже создал собственный курс по управлению эмоциями. Орлов хочет научить людей, как менять негативные переживания на позитивные или хотя бы на нейтральные.

Бывший муж Пеговой открестился от профессии: планы на будущее повергнут в шок

О духовном Дмитрий задумался после разочарования в актерской профессии, которую он изучил вдоль и поперек. Кроме того, ему захотелось применить свой талант в другой сфере и быть кому-то полезным. Такое решение актера удивило россиян, ведь не каждый артист готов стать коучем или гуру. О своих планах на будущее Орлов рассказал ведущему YouTube-канала «ОК на связи!».

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы «ОК на связи!»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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