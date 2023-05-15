Бывший муж Орбакайте женился на чеченской красавице, которая годится ему в дочери

Руслан Байсаров известен не только своим богатством, но и личной жизнью. В течение четырех лет он был супругом Кристины Орбакайте, которая родила от него сына Дени. После этих отношений у него было несколько романов, но три года назад он связал себя узами брака с девушкой Аламат, которая на 33 года младше.

С будущей супругой, как утверждают СМИ, бизнесмен познакомился в социальных сетях и в течение нескольких месяцев поддерживал постоянное общение. А после он начал в реальной жизни встречаться с девушкой и со временем покорил ее сердце.

Свадьбу влюбленные сыграли в кругу самых близких. Как отмечают знакомые Байсарова, Аламат отличается скромностью, поэтому не любит публичность и не хотела пышного торжества, которое попало бы в прессу.

При этом в социальных сетях все же можно встретить редкие снимки избранницы Байсарова. Как отмечают пользователи Сети, девушка отличается красотой и похожа на настоящую принцессу.