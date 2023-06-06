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Бывший муж Лорак женился на копии певицы, но помоложе: от сходства бросает в дрожь

6 июня 2023 14:45
Бывший муж Лорак женился на копии певицы, но помоложе: от сходства бросает в дрожь

Счастью бизнесмена нет предела.

Ани Лорак может порадоваться за своего бывшего мужа. Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу нашел замену певице и снова стал женатым человеком.

С артисткой предприниматель развелся еще в 2019 году — их брак просуществовал 10 лет. За это время у пары появилась дочь София, но даже ради малышки Лорак не стала мириться с изменами супруга.

Репутация ловеласа не помешала Мурату найти себе новую жену. В счастливое совместное будущее с ним поверила визажист Лилия. Кадрами с торжественной церемонии жених поделился в соцсетях, и внешность его невесты шокировала интернет-пользователей.

Лилия выглядит как точная копия Лорак, разве что моложе. От такого сходства бросает в дрожь. Видимо, своим вкусам на женщин Налчаджиоглу изменять не готов. Подписчики надеются, что бизнесмен изменит хотя бы свое отношение к браку и на этот раз будет хранить верность законной супруге.

Бывший муж Лорак женился на копии певицы, но помоложе: от сходства бросает в дрожь
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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