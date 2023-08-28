Бывший муж Гагариной нашел себе копию певицы: таких совпадений не бывает

Несколько лет назад Полина Гагарина без лишних сожалений бросила Дмитрия Исхакова. В окружении пары говорили, что муж-фотограф сдувал пылинки с певицы и привозил ей за кулисы горячие котлетки. Но забота супруга семью не сберегла.

Разрыв с возлюбленным исполнительница не комментировала ни в беседах с журналистами, ни в социальных сетях. Исхаков же душевных терзаний не стеснялся: он часто упоминал бывшую в своих постах и дал развернутое интервью Ксении Собчак на тему болезненного развода.

Но время лечит, и раны Дмитрия затянулись. Вдоволь настрадавшись, он нашел себе возлюбленную, которая оказалась клоном исполнительницы хита «Спектакль окончен».

На свое счастье бывший Полины наткнулся на сайте знакомств (его анкету, увенчанную синей галочкой, интернет-пользователи видели собственными глазами). Как пишет портал Super, недавно мачо вышел в свет со сногсшибательной белокурой барышней. С выводами о новом романе можно было бы не спешить, если бы парочка не пила из одного бокала. Сомневаться не приходится: здесь не рабочие отношения и даже не дружба, а дела любовные.

В Сеть попали снимки преемницы Гагариной. Россияне ахнули от поразительного сходства двух блондинок и ухмыльнулись над выбором фотографа.