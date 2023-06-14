Бывший Колисниченко из «Дома-2» показал новую девушку: народ в ужасе (фото)

Участники нашумевшей телестройки «Дом-2» постоянно становятся объектoм повышенного внимания поклонников. И зачастую совершенно неважно, как давно они были на шоу и являются ли его участниками сейчас. Они неизменно привлекают внимание тысяч зрителей, а за их личной жизнью следят с таким же нескрываемым интересом, как за бразильским сериалом.

Не стали исключением и Катя Колисниченко со своим бывшим супругом. Пара начала строить отношения на проекте. И со временем ребята даже поженились. Однако оказалось, что их чувства не так крепки, как они думали, и в результате молодые люди развелись. Но значит ли это, что Алексей полностью разлюбил свою бывшую? Честно говоря, выбор новой пассии заставляет в этом сильно сомневаться.

Не так давно Солодовников поделился в своих сoцсетях снимками с нoвой красоткой.

И фолловеры тут же закидали влюбленных комплиментами: «Красивая пара, отлично смотритесь», «За Полиной приятно наблюдать, всегда позитивная, но, слава богу, не кривляется. Просто куколка».

Кроме имени новой пассиии Солодовникова известно, что трудится она в индустрии красоты. Но самое поразительное в том, что она практически полная копия экс-супруги Солодовникова. Так что это? Неугасшая любовь или просто верность своему вкусу? Время покажет.