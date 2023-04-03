Бывший Ирины Понаровской искал счастье у Гузеевой: вот что из этого вышло

Ирина Понаровская и Вейланд Родд могли жить вместе долго и счастливо, но что-то пошло не так. Возлюбленные продержались в законном браке семь лет, стали родителями сына Энтони, а после каждый пошел своей дорогой.

Певица еще не раз выходила замуж, а вот личная жизнь ее экс-супруга оказалась менее насыщенной. Долгое время джазмен оставался в гордом одиночестве, но затем понял, что готов создать новую семью. Свое счастье артист отправился искать к Ларисе Гузеевой.

В рамках шоу «Давай поженимся!», ведущей которого на протяжении многих лет была звезда экрана, Вейланд планировал найти себе русскую жену. Музыкант признался, что мечтает о детях и любимой женщине, которая украсит его жизнь своей лучезарной улыбкой.

Вот только поиски не принесли желаемого результата. Ни одна из героинь проекта не пришлась по душе музыканту — со съемочной площадки шоу он ушел ни с чем.