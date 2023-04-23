Бывший Елены Сафоновой прозябает в приюте для бездомных: раньше был невероятным красавчиком

Впервые актриса Елена Сафонова вышла замуж, когда ей было 20 лет. Мужем знаменитости стал ее коллега — Виталий Юшков. Спустя шесть лет совместной жизни звезды расстались и каждый пошел своей дорогой.

Актер тяжело переживал разрыв, случившийся по причине того, что Сафонова поняла: мужа она никогда не любила. Чтобы оправиться от развода, Юшков с головой погрузился в работу, и это дало свои плоды. Карьера артиста шла в гору, к тому же он снова женился. Но за этим успехом последовал оглушительный провал.

На фоне кризиса в 90-е Юшков остался без новых ролей, поэтому отправился в Израиль в надежде на лучшую жизнь.

Актера ждало горькое разочарование: на чужбине он снялся всего лишь в одной картине, после чего его карьера завершилась. Тогда артист начал злоупотреблять горячительными напитками и поднимать руку на жену. Однажды дошло до того, что, избив супругу, Виталий угодил в тюрьму.

Избранница актера незамедлительно подала на развод. После этого он был вынужден поселиться в подвале жилого дома и работать дворником. Вдобавок к этому Юшков по-прежнему часто прикладывался к бутылке, из-за чего опустился на самое дно. Если бы не социальные службы, артиста наверняка уже не было бы в живых.

Сегодня бывший Сафоновой прозябает в приюте для бездомных и живет на пенсию. Из некогда обаятельного красавчика, о котором мечтали миллионы женщин, он превратился в изможденного старика.