Бывший ее на руках носит: Домнина быстро подыскала замену Костомарову (видео)

Пока Роман Костомаров приходит в себя после ряда операций, его избранница Оксана Домнина время зря не теряет. Недавно прославленная фигуристка вышла в свет с экс-партнером по танцам на льду Максимом Шабалиным.

Спортсмены выступили в шоу Ильи Авербуха «Письма любви». На Домниной было длинное черное платье с открытой спиной, а Шабалин облачился в ослепительно белый костюм. Максим выполнил сложную поддержку и пронес партнершу на руках.

Зрители пришли в восторг от увиденного: «Нежный, трогательный, проникновенный и жизненный спектакль на льду», «Настоящий театр! Браво!»

Костомаров, к сожалению, не смог принять полноценное участие в шоу Авербуха из-за ампутации конечностей. Он появился на льду на несколько минут после выступления Домниной и Шабалина.

Роман вышел в кроссовках и обнял свою супругу. Зрители разразились аплодисментами, увидев легенду мирового спорта в строю. Поклонники желают Костомарову скорейшего восстановления и возвращения на лед.