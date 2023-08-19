Бывший Арнтгольц женился на копии актрисы: попробуйте найти 10 отличий

Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц были одной из самых ярких пар российского кинематографа. Звезды развелись 10 лет назад, несмотря на то, что у них появилась дочь Маша. Но актер нашел себе новую возлюбленную — ею стала копия его бывшей.

После развода с Татьяной артист жил в гражданском браке с моделью Лилией Соловьевой. Но и эти отношения подошли к концу, хотя у знаменитостей родился сын Степан. Расставание пары было скандальным, и долгое время Жидков оберегал личную жизнь от посторонних.

Прошло время, и у звезды снова появилась дама сердца. В социальных сетях Жидков рассекретил свою избранницу: он публикует фотографии с малоизвестной актрисой по имени Мария. Тем временем фанаты не могут найти даже 10 отличий у них с Арнтгольц. Артист снова выбрал себе в жены яркую блондинку с милым личиком и стройной фигурой — именно такой типаж женщин не оставляет его равнодушным.