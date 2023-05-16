Бывшие участники вернулись на шоу «Дом-2»: узнать их невозможно (честное фото)

Скандальное реалити-шоу «Дом-2» насчитывает порядка 10 сезонов. За это время у проекта появилось множество преданных поклонников, а самые яркие участники стали самодостаточными инфлюэнсерами. Тем не менее они продолжают хранить теплые воспоминания о популярной телестройке.

А недавно Илья Яббаров, Виктория Романец, Анастасия Дашко и Алексей Авдеев вновь оказались на съемочной площадке. Передаче исполнилось 19 лет, поэтому бывшие жители периметра посетили знаменитое лобное место. Памятная встреча прошла в компании бессменной ведущей проекта Ксении Бородиной. Все экс-участники выглядели радостными и не могли сдержать улыбок.

К тому же заметно, как сильно они изменились за годы отсутствия на проекте. Молодые люди возмужали, а девушки превратились в роскошных женщин в элегантных нарядах. Особенно ярко выделялась Анастасия Дашко, которая была одета в черное платье, подчеркивающее ее стройную фигуру.