Бывшие пишут постоянно: женщин с этими именами невозможно забыть после расставания

После расставания многие испытывают соблазн написать бывшей второй половинке и попросить начать все с чистого листа. Иногда это желание проходит, но бывает и так, что оно превращается в идею фикс. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, обладательниц каких имен всегда стараются вернуть их экс-бойфренды.

Александра

Обладательница этого имени очень независима и самодостаточна. К отношениям с противоположным полом подходит с практической точки зрения. Если мужчина будет отвечать всем ее запросам, Александра, даже не испытывая к нему глубоких чувств, решает: надо брать. Но, к сожалению, не всегда такой союз оказывается крепким и продолжительным.

Разочаровать Александру очень просто — достаточно совершить какой-нибудь неблаговидный поступок.

Женщина, нареченная этим именем, не станет цепляться за отношения и просто-напросто вычеркнет провинившегося бойфренда из своей жизни. Тот еще долго будет искать встречи и умолять о втором шансе, но Саша остается непреклонна.

Виктория

Невероятно сильная натура. Угодить женщине, чье имя переводится как «победа», очень непросто. Из всех претендентов на руку и сердце Вика выберет самого лучшего, но не факт, что останется им довольна. Иногда бывает так, что вроде бы и парень хоть куда, но сердце отчего-то молчит. Если оно так и остается равнодушным, Виктория попрощается с бойфрендом.

Правда, тому будет очень непросто ее забыть.

Редко на жизненном пути встречаются такие же яркие и эффектные девушки, как Вика. Несчастный будет заваливать бывшую любовными посланиями в мессенджерах, подстерегать на улице с букетами цветов и просить о возобновлении отношений. Но даже самые сентиментальные слова не заставят Викторию изменить решение.

Софья

«Мудрость», — именно так трактуется имя София. Женщины, которых так нарекли родители, действительно обладают женской смекалкой и сообразительностью. Они ценят в отношения стабильность и гармонию, ищут того, с кем можно провести всю жизнь, до самой старости. Соня пробует встречаться с разными мужчинами, пока не найдет Того Самого.

Как только обладательница имени поймет, что нынешний партнер не отвечает ее требованиям, она без сожалений с ним расстанется.

Вот только мужчины редко могут так просто смириться с ее выбором. Они будут звонить, писать, искать встречи — одним словом, делать все, чтобы убедить Софью вернуться назад. Увы, если эта женщина разорвала отношения, от своего решения она не отступится.