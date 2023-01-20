Бывшие пишут постоянно: эти знаки Зодиака невозможно забыть после расставания

После расставания кто-то ставит в завершившихся отношениях точку, переворачивает страницу и отправляется на поиски новых романтических приключений. Другие же ставят многоточие и робко надеются на то, что прежняя любовь однажды снова вернется в их жизнь. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми рождаются незабываемые партнеры. Их постоянно вспоминают, сравнивают с новыми поклонниками (причем не в пользу последних), жаждут встречи и воссоединения. Рассказываем, кто же вошел в рейтинг этих знаков.

Телец

Представители земного знака на первый взгляд кажутся скучными и приземленными партнерами, однако стоит узнать их поближе, как становится очевидно - более романтичных и заботливых людей еще поискать. Телец обожает устраивать для своей второй половинки сюрпризы - романтические ужины, роскошные букеты, прогулки на катере.

Фантазия этого знака не ограничена ничем, когда дело касается любимого человека, поэтому их ухаживания невозможно позабыть.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, запоминаются своим горячим темпераментом и страстностью. Кто еще способен подарить своей второй половинке такие острые и неповторимые эмоции? Отношения с ними напоминают турецкий сериал - бурные ссоры чередуются с не менее жаркими примирениями, однако никто из бывших Льва не может на это пожаловаться - напротив, вспоминает с ностальгией.

И надеется, что однажды судьба подарит такое же яркое чувство.

Дева

Поначалу Дева не производит на партнера особого впечатления, кажется замкнутой, суровой и излишне принципиальной. Однако чем дальше, тем больше этот знак раскрывается и показывает себя с совершенно иной стороны. На самом деле представители земной стихии - внимательные, заботливые, нежные партнеры, которые сделают все, чтобы избраннику было хорошо. После расставания с Девой бывшему будет сильно не хватать ее поддержки и участия.

Скорпион

Уроженцы водного знака ищут свою вторую половинку достаточно долго. Они придерживаются принципа “Или все, или ничего” - в том смысле, что либо человек полностью их устраивает, либо малейший изъян способен оттолкнуть их. Зато уж если Скорпион полюбит, то отдаст партнеру свое сердце без остатка.