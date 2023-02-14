Бывшей девушке принца Гарри не позавидуешь: куда она пропала на самом деле

Кэролайн Флэк известна не только как телеведущая, но и как экс-возлюбленная принца Гарри. Отношения пары не сложились из-за пристального внимания общественности и прессы. Многих смущала разница в возрасте влюбленных — звезда экрана была старше монаршей особы на пять лет. Устав от критики и травли, возлюбленные приняли обоюдное решение о расставании.

Вскоре Гарри женился на Меган Маркл, с которой сегодня воспитывает двоих детей. А вот жизнь Флэк сложилась весьма трагически. Бывшая Гарри закрутила роман с Льюисом Бертоном, но счастливой эту историю любви не назовешь. Вскоре бойфренд обвинил знаменитость в домашнем насилии. Такие заявления не прошли бесследно для репутации и карьеры Флэк. Ведущую уволили из шоу «Остров любви», что стало для нее большим ударом. В марте 2020-го должно было пройти очередное слушание по делу об избиении, но оно так и не состоялось.

Причиной послужила смерть Кэролайн — в феврале того же года ее тело без признаков жизни было обнаружено в лондонской квартире. По слухам, знаменитость не смогла пережить травлю и решила наложить на себя руки.