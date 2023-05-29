Бывшему отцу-одиночке можно позавидовать: российский Дэнни ДеВито женился на молоденькой (фото)

Сергею Газарову в любом амплуа легко удается удерживать внимание зрителей. Но особенно сильно запоминаются его комедийные роли. Благодаря такой бешеной харизме и невероятному чувству юмора его даже стали сравнивать с Дэнни ДеВито. К тому же между двумя талантливыми актерами есть явное внешнее сходство.

Однако жизнь российского артиста была далека от сказки. Ему пришлось похоронить любимую жену и мать двоих сыновей. Долгое время он никак не мог смириться с горечью утраты. Но отец-одиночка продолжал делать все, чтобы его наследники ни в чем не нуждались.

Вскоре судьба сделала добродушному весельчаку настоящий подарок. Газаров познакомился с журналисткой Еленой, которая оказалась на 18 лет моложе актера. Светловолосая красавица отличается стройной фигурой и милой улыбкой. Поэтому знаменитому артисту можно только позавидовать.