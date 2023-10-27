Бывшая жена опозорила на всю страну: Лещенко в ужасе от раскрытых тайн

Нет врага злее, чем обиженная женщина. Льву Лещенко «посчастливилось» в очередной раз в этом убедиться.

Первой женой музыканта стала Алла Абдалова. Несколько лет назад она дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой, в котором раскрыла все «прелести» жизни со звездным мужем. Дома артиста было не застать, он постоянно изменял и не хотел детей.

По словам экс-супруги звезды, она трижды делала аборт. Несостоявшийся отец, по ее уверению, такому ужасному повороту событий был только рад. Со своей нынешней женой Ириной Багудиной, как заметила Абдалова, Лещенко «снюхался» еще до развода.

Певец пришел в ужас оттого, что бывшая выдала все их тайны. Такой подлянки от журналистов программы «Секрет на миллион» и Аллы Александровны он не ожидал.