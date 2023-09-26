Бывшая жена Костомарова спит с темнокожим «принцем»: вот как выглядит их дочь-мулатка

В 2004 году Роман Костомаров женился на фигуристке Юлии Лаутовой. Молодые и красивые, молодожены выглядели совершенно счастливыми. Тогда спортсмены даже не догадывались, что брак продержится меньше трех лет, а олимпийский чемпион уйдет к подружке невесты.

Разрыв между Романом и Юлией был полон скандалов и взаимных упреков. Фигурист во всеуслышание обвинил супругу в неверности. Та в свою очередь предъявляла мужу компрометирующую переписку с Домниной.

Спортсмен действительно ушел от жены к Оксане, вскоре у них родилась дочь Настя.

Но и сама Лаутова не теряла времени. Она обрела свое счастье с настоящим заморским «принцем» — темнокожим красавцем из США.

Сегодня Юлия счастлива замужем и растит двоих детей. Ее сын Брендон занимается футболом, а дочь Скайлар уже делает успехи на льду. Девочке только 10 лет, но она уже доказала, что талант унаследовала от матери. Цветом кожи дети пошли в отца, но обаятельные улыбка и тонкие черты лица у юной фигуристки явно от Лаутовой.