Бывшая толстушка похудела почти на 100 килограммов: ее не узнает родная мать

Элизабет Уоткинс прославилась после того, как проделала колоссальную работу над собой. Британке удалось то, о чем многие только мечтают — она привела себя в форму, избавившись от лишнего веса.

В это трудно поверить, но Уоткинс похудела почти на сотню кило. По словам Элизабет, еще не так давно она весила 169 килограммов, что мешало ей вести полноценную жизнь.

По воспоминаниям Уоткинс, полной она была с самого детства. Элизабет никогда не ограничивала себя в еде: особенно много она начала есть после развода родителей, пытаясь тем самым заглушить свою боль. Все это привело к печальным последствиям.

Опасаясь насмешек посторонних над ее внешним видом, Элизабет закрылась от окружающего мира в четырех стенах, общаясь лишь с близкими. О том, чтобы построить личную жизнь, не могло быть и речи.

Все изменилось после того, как британка узнала, что один из ее знакомых сделал шунтирование желудка. Элизабет решила последовать его примеру и легла под нож. Вдобавок к этому она полностью пересмотрела свое питание.

Результат не заставил себя ждать — вес Уоткинс снизился до 74 кило. Британка признается, что теперь ее не узнает даже родная мама — настолько сильно она изменилась.

Кардинальные перемены случились не только во внешности, но и в жизни Элизабет. Она не только возобновила общение со старыми друзьями, но и нашла много новых приятелей, начала путешествовать, а главное — встретила свою любовь.