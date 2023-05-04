Бывшая Петросяна засветилась в советском детективе: узнать ее невозможно

Евгений Петросян долгие годы был женат на эстрадной артистке Елене Степаненко. Мало кто знает, что однажды она засветилась в советском детективе — это была ее первая киноработа.

Речь идет о фильме «Мышеловка» 1990 года, который снял Самсон Самсонов. В основу сюжета легла пьеса Агаты Кристи, а сценарий написал актер и режиссер Владимир Басов. Одну из второстепенных ролей исполнила Елена Степаненко, которая ранее не снималась в кино.

Однако актерский опыт у экс-супруги Петросяна все-таки был. В юности она играла в школьных постановках, а однажды ей досталась роль девушки легкого поведения. В детективе «Мышеловка» Степаненко снова перевоплотилась в эксцентричного персонажа. Она предстала с высокой прической и ярким макияжем, а меховой воротник придал ее образу еще большего гротеска. Узнать здесь артистку просто невозможно.

Вот как один из зрителей отреагировал на появление Елены Григорьевны в «Мышеловке»: «Степаненко очень здорово тут выглядит. Наверняка могла бы хорошую карьеру в кино сделать: и характерность есть, и внешность неординарная».