Бывшая Николая Баскова проболталась о его новой пассии

О своей личной жизни Николай Басков старается не говорить, однако то и дело в прессе появляются истории о его романах. Недолгое время певец состоял в браке, в котором родился сын, и теперь старается держаться подальше от серьезных отношений. Ему приписывали романы с Таисией Повалий и дочкой Монсеррат Кабалье, но официально эти отношения Басков не подтверждал.

Бывшая возлюбленная Николая Софи Кальчева, с которой Николай встречался три года, рассказала о новых отношениях певца. Как говорит сама Софи, к Баскову у нее сохранились теплые чувства и она полностью поддерживает его во всех романах. В интервью «МК » она рассказала, что сейчас Николай, вероятно, не хочет афишировать новые отношения.

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СМИ приписывают артисту роман с дочерью Любови Успенской Татьяной. «Уверена, что это невероятная девушка, с эффектной внешностью, с неординарным взглядом на жизнь. Она очень творческий человек, как и Любовь Успенская», — говорит о ней Кальчева. Она добавила, что Басков — душа любой компании и любая дама рядом с ним расцветает, поэтому ничего плохого в общении Николая и Татьяны она не видит.