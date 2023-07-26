Бывшая Максима Матвеева показала фото дочери: так похожа, что ДНК-тест не нужен

Яна Сексте и Максим Матвеев познакомились, когда участвовали в одном спектакле в МХТ имени Чехова. Актер не устоял перед талантом и харизмой Яны и довольно быстро сделал ей предложение. Но союз актеров продержался только один год. На съемках картины «Не скажу» у Матвеева закрутился роман с Елизаветой Боярской. Несмотря на это, им с Сексте удалось остаться друзьями.

Вскоре после развода встретила свое счастье и Яна. Она познакомилась с композитором Дмитрием Мариным и десять лет назад вышла за него замуж. После свадьбы Сексте родила дочку Аню.

Недавно Сексте поделилась семейным снимком с поездки в Венецию, которую они посещали в 2016 году. На фото запечатлены Дмитрий, Яна и Аня семь лет назад и сегодня. Подписчики были поражены: девочка выглядит точной маленькой копией своей мамы. За прошедшие годы Анна сильно повзрослела, и сходство с актрисой только усилилось.