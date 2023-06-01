Бывшая Лазарева стала известной актрисой: ахнете, кого потерял певец (фото)

Личная жизнь Сергея Лазарева — тайна, покрытая мраком. Разумеется, если не брать в расчет их бурный роман с Лерой Кудрявцевой, прекратив который певец и телеведущая якобы смогли остаться друзьями. На самом деле в эту связь не верят даже преданные поклонники. Они уверены, что отношения были нужны ради пиара, а не ради любви.

Мать своих детей Лазарев тоже тщательно скрывает. Так что о женщинах в жизни артиста известно совсем немного. Кроме одной. Артист долгое время состоял в отношениях с актрисой Екатериной Соломатиной. Роман молодые люди закрутили в студенчестве, но отношения уберечь не смогли. Через два года влюбленные расстались, но смогли сохранить дружбу и взаимное уважение.

Бывшая девушка Лазарева, конечно, не похожа на расфуфыренных «голливудских» див, с которыми его привыкли видеть на красных дорожках. Но это вполне милая молодая женщина с замечательной улыбкой и сияющими глазами.