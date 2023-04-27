Бывшая Кобзона сбежала за границу: удивитесь, узнав, что с ней сегодня (фото)

В 90-е многие знаменитые артисты искали спасения за рубежом. Однако большинству из них так и не удалось прославиться в чужой стране. В то же время у Вероники Кругловой были все шансы, чтобы избежать участи соотечественников.

У певицы были сильный голос и привлекательная внешность. Многие даже могут помнить ее благодаря композиции «Ничего не вижу». К тому же вторым супругом девушки стал Иосиф Кобзон, брак с которым сделал ее еще популярнее. Тем не менее красавица с выразительным взглядом решила сбежать в США.

Однако ей так и не удалось стать настоящей американкой. Круглова позабыла о музыке и своей карьере, но при этом не нашла своего призвания в какой-либо другой профессии. Она вышла замуж за дантиста и теперь гордо называет себя домохозяйкой. Годы, проведенные за границей, заметно отразились и на внешности бывшей певицы. Она утратила свой элегантный стиль, а яркий макияж ее вовсе не красит.