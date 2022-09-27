Бывшая Грачевского выступила с заявлением: причина борьбы за наследство удивит

После смерти Бориса Грачевского за его наследство началась настоящая война. На свою долю претендуют две дочери режиссера: Ксения и Василиса, а также вдова Екатерина Белоцерковская и ее годовалый сын Филипп.

К ним добавился и Григорий Григорян, который требовал с возлюбленной режиссера 18 млн рублей, которые Грачевский якобы брал у него в долг, когда еще был жив, а также первая жена знаменитости Галина, правда, ей в иске суд отказал.

Вторая же супруга создателя киножурнала «Ералаш» Анна Грачевская выступила с заявлением, в котором назвала главную причину развернувшей борьбы за наследство. Как оказалось, она была уверена в том, что бывший муж составит завещание, в котором сам распорядится своим имуществом. Но этого не случилось.

«Для меня новость о наследстве стала неожиданностью», — подчеркнула Анна в беседе с порталом «СтарХит ». Также она призналась, что намеревалась отказаться от наследства, но ее убедили не делать этого ради дочери. По словам экс-супруги Грачевского, она хотела бы, чтобы у 10-летней Василисы осталась память об отце и чтобы она могла участвовать в жизни его детища.