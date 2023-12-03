Бывшая Должанского из «Дома-2» расцвела: как сейчас выглядит Лера Мастерко

Рыжую бестию Леру Мастерко, которая встречалась с одним из самых одиозных персонажей «Дома-2», помнят все, кто смотрел проект в его «лучшие времена». Отношения с Николаем Должанским были похожи на цирк и, разумеется, быстро закончились.

Построить другой адекватный и прочный союз на телестройке у девушки не вышло. Но, покинув проект, она не стала пытаться покорить Москву в погоне за дорогой жизнью, а вернулась в родной Новокузнецк. Подписчики в соцсетях не раз отмечали решение Леры «откреститься» от сомнительного проекта как достоинство.

Изменилась Мастерко не только внутренне, но и внешне. Она давно не рыжая пацанка с короткой стрижкой. Теперь это элегантная нежная женщина с длинными русыми волосами.

За годы вдали от популярности и славы экс-участница успела выйти замуж и развестись. А в 2019 году родила дочь, воспитанием которой и занята сейчас. На голубой экран Лера вернуться не мечтает, наслаждаясь простой человеческой жизнью в любимом городе в окружении родных людей.