Бывшая Чуева и Адеева из «Дома-2» перепугала народ: зря отказалась от пластики

Яна Земит запомнилась поклонникам проекта «Дом-2» как одна из самых благовоспитанных и скромных участниц. Она не ввязывалась в скандалы и пыталась строить длительные отношения. Яна всегда выступала за натуральную красоту и, в отличие от многих других девушек на шоу, не прибегала ни к каким модификациям внешности.

На проекте Яна Земит предприняла несколько попыток найти любовь. Изначально она пришла на шоу к Андрею Чуеву, но и после расставания с ним не оставляла надежды встретить своего единственного. На «Доме-2» построить семью ей так и не удалось, и девушка приняла решение оставить проект.

Долгое время после ухода Земит с телешоу поклонники продолжали следить за ней и восхищаться тем, как ей удается оставаться такой же молодой и красивой. По словам самой Яны, ей в этом помогали спорт, правильное питание и душевная гармония.

Но возраст оказался сильнее гармонии. На новом видео в своем микроблоге Земит предстала уставшей и осунувшейся. Девушка выглядит даже старше своих лет. Поклонники заметили, что Яна стремительно теряет натуральную красоту, которой так гордилась.