«Бывают промахи и ошибки»: Белый покаялся после отмены его спектакля за границей

Анатолий Белый пострадал от своего же оружия. Ранее артист требовал отмены спектаклей «Ленкома» в Израиле. А теперь стало известно, что была отменена постановка и с его участием.

Бывший муж Марины Голуб должен был выйти на сцену в Париже со спектаклем «Я здесь». Однако мероприятие не состоится. Новость об этом широко обсуждается в Сети.

Звезде показалось, что коллеги из России откровенно над ним насмехаются, радуясь его неудаче. И многие действительно считают, что Белый напрасно покинул родину. Якобы за границей его карьера потерпит крах.

В социальных сетях актер поспешил покаяться после срыва важного мероприятия. Знаменитость не поддается панике и ссылается на некие форс-мажоры.

«Да, бывают промахи и ошибки, никто из прокатчиков не застрахован ни от чего», — подчеркнул Анатолий Александрович.

При этом он уточнил, что недоброжелатели рано радуются: постановку перенесли на весну.