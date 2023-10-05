«Бывают промахи и ошибки»: Белый покаялся после отмены его спектакля за границей
Актера постигла неудача.
Анатолий Белый пострадал от своего же оружия. Ранее артист требовал отмены спектаклей «Ленкома» в Израиле. А теперь стало известно, что была отменена постановка и с его участием.
Бывший муж Марины Голуб должен был выйти на сцену в Париже со спектаклем «Я здесь». Однако мероприятие не состоится. Новость об этом широко обсуждается в Сети.
Звезде показалось, что коллеги из России откровенно над ним насмехаются, радуясь его неудаче. И многие действительно считают, что Белый напрасно покинул родину. Якобы за границей его карьера потерпит крах.
В социальных сетях актер поспешил покаяться после срыва важного мероприятия. Знаменитость не поддается панике и ссылается на некие форс-мажоры.
«Да, бывают промахи и ошибки, никто из прокатчиков не застрахован ни от чего», — подчеркнул Анатолий Александрович.
При этом он уточнил, что недоброжелатели рано радуются: постановку перенесли на весну.