Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бывалого могло не быть в «Кавказской пленнице»: Моргунов едва не поплатился за дерзкую выходку

Бывалого могло не быть в «Кавказской пленнице»: Моргунов едва не поплатился за дерзкую выходку

20 ноября 2022 10:10
Бывалого могло не быть в «Кавказской пленнице»: Моргунов едва не поплатился за дерзкую выходку

Актер «зазвездился».

У Евгения Моргунова были блестящие перспективы в кино, однако из-за склочного характера артист то и дело ссорился с коллегами и терял полезные связи. Случился у него конфликт и с Леонидом Гайдаем, чьи фильмы сделали из Моргунова звезду.

На съемках «Кавказской пленницы» Евгений Моргунов стал допускать себе вольности, а на один из технических просмотров явился в зал пьяным в сопровождении подвыпивших девиц.

Пока съемочная группа отсматривала материал, Моргунов балагурил и даже пару раз оскорбил Гайдая.

Режиссер такого поведения терпеть не стал. Переснимать фильм было уже поздно, но Гайдай велел свести присутствие в картине нашкодившего артиста к минимуму. И после «Кавказской пленницы» их отношения прекратились навсегда.

Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video