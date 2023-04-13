Бывает же такое: почему 4 мая стало для Самойловой роковым числом

Вся жизнь актрисы была связана именно с этой датой.

Татьяна Самойлова по праву считается одной из самых талантливых артисток СССР. За годы карьеры она прославилась на весь мир, а ее портрет писал сам Пабло Пикассо, но далеко не все поклонники знают о трагичном совпадении, связанном с 4 мая.

Дело в том, что будущая звезда экрана родилась именно 4 мая. Она появилась на свет в Ленинграде в семье актера Евгения Самойлова и инженера Зинаиды Левиной. С ранних лет Самойлова хотела блистать на сцене и благодаря упорному труду и таланту смогла добиться признания публики.

В последние же годы артистка страдала от множества болезней. Она неоднократно была на пороге смерти и несколько раз даже терялась в Москве в беспамятстве, а социальные службы находили ее в больницах города. Но, по трагичному совпадению, скончалась Самойлова именно 4 мая, в день своего 80-летия, от ишемической болезни сердца и гипертонии.

Преданные поклонники до сих пор обсуждают этот шокирующий факт. Многие уверены, что это лишь стечение обстоятельств, тогда как другая часть поклонников винит в случившемся потусторонние силы.