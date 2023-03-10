Бьюти-блогеры о таком и не слышали: уникальный рецепт омоложения Георгия Вицина

Георгий Вицин был готов на любые жертвы, чтобы как можно дольше оставаться молодым и привлекательным. Это стало очевидным, когда актер снимался в легендарном фильме Александра Серого «Джентльмены удачи».

Зрители помнят сцену, когда заключенные, одного из которых и воплотил артист, оказываются в цистерне с бетоном. На самом деле вместо строительного раствора использовалась хлебная закваска, которую покрасили в нужный цвет при помощи зеленой луковой эссенции. После окончания съемок эпизода актеры поспешили как можно быстрее смыть с себя неприятно пахнущую жижу, и лишь Вицин отличился.

Коллеги звезды были крайне удивлены, когда обнаружили, что Хмырь продолжает отмокать в цистерне с «бетоном». Впоследствии выяснилось, что кто-то из команды проекта пошутил над актером, заверив его, что состав жидкости основан на лекарственных травах, которые якобы помогают продлить молодость.

Актер решил не упускать возможности воспользоваться уникальным рецептом омоложения. Правда, тогда он и подумать не мог, что выставит себя на посмешище.