Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки

Новый фильм Джозефа Косински «Формула-1» с Брэдом Питтом стал одним из самых дорогих проектов Apple Original Films. Но при этом лента о напряженных гонках почти вдвое дешевле пресловутого «Форсаж 10», главной гоночной эпопеи современности.
Картина вышла в прокат 27 июня 2025 года, и уже в первый уикенд собрала $146,3 млн по всему миру. На сегодня общие сборы достигли $393 млн при бюджете $200 млн. Разбираем, куда ушли деньги и как фильм уже отбил большую часть вложений.
На что ушли $200 миллионов
1. Подготовка актеров
- Брэд Питт и Дамсон Идрис лично управляли болидами.
- Несколько месяцев тренировок с тренером команды Haas Барри Сигристом.
- Программа тренировок приближена к стандартам Формулы-1 — актеров буквально адаптировали к нагрузкам реальных пилотов.
2. Гоночные болиды
- Для фильма спроектировали 12 машин APXGP совместно с Mercedes-AMG.
- Шесть болидов предназначались для трюков и аварий, шесть — для вождения.
- Скорость до 320 км/ч, камеры и радиооборудование встроены прямо в корпус.
- В сумме каждая машина прошла более 9 000 километров за время съемок.
3. Локации и штаб-квартира команды
- Центральная база APXGP собрана из реальных объектов: McLaren Technology Centre и производственного цеха Mercedes.
- Съемки проходили на настоящих трассах Формулы-1, включая Сильверстоун, Монако и Монцу.
4. Камеры нового поколения
- Apple и Sony создали специальные сенсоры Carmen, которые помещались прямо в болид.
- В каждом авто было до 15 точек съемки.
- Кроме того, в картину вошли реальные кадры гонок, снятые на камеры на базе iPhone, установленные на болиды пилотов Формулы-1.
$40 миллионов заработали ещё до премьеры
Отдельный источник дохода — рекламные интеграции. В фильме представлены десятки реальных брендов: Mercedes, IWC, Tommy Hilfiger, EA Sports, Geico, SharkNinja, Peak и другие.
Продакт-плейсмент принес создателям около $40 млн. Многие компании запустили кросс-промо:
- IWC выпустила лимитированную серию часов,
- Tommy Hilfiger — коллекцию одежды,
- Mercedes — спецверсию GT 63 APXGP Edition,
- EA Sports добавила в игру F1 ливрею команды APXGP.
Сколько уже заработали
- Бюджет: $200 млн (против 340 млн + затраты на рекламу у «Форсаж 10»). И это при том, что лента о Торрето едва набрала 6 баллов на КП, а «Ф-1» уверенно получила 8.3 балла.
- Доход от брендов: $40 млн
- Сборы за первый уикенд: $146,3 млн
- Мировые сборы на сегодня: $393 млн
С учётом продакт-плейсмента и кассы, фильм приблизился к точке безубыточности уже через месяц проката. Apple сделала ставку на «Формулу-1» как на летний хит 2025 года — и, судя по цифрам, не прогадала.
Учитывая, что дальше тысячи людей подпишутся на AppleTV+ ради просмотра горячей новинки, совокупный доход резко возрастет, вот только точными цифрами яблочная компания уже не поделится.
