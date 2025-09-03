Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки

Меню
3 сентября 2025 18:36
Зарабатывать создатели начали еще на этапе производства, причем столько, что хватило на гонорар главной звезде.

Новый фильм Джозефа Косински «Формула-1» с Брэдом Питтом стал одним из самых дорогих проектов Apple Original Films. Но при этом лента о напряженных гонках почти вдвое дешевле пресловутого «Форсаж 10», главной гоночной эпопеи современности.

Картина вышла в прокат 27 июня 2025 года, и уже в первый уикенд собрала $146,3 млн по всему миру. На сегодня общие сборы достигли $393 млн при бюджете $200 млн. Разбираем, куда ушли деньги и как фильм уже отбил большую часть вложений.

На что ушли $200 миллионов

1. Подготовка актеров

  • Брэд Питт и Дамсон Идрис лично управляли болидами.
  • Несколько месяцев тренировок с тренером команды Haas Барри Сигристом.
  • Программа тренировок приближена к стандартам Формулы-1 — актеров буквально адаптировали к нагрузкам реальных пилотов.

2. Гоночные болиды

  • Для фильма спроектировали 12 машин APXGP совместно с Mercedes-AMG.
  • Шесть болидов предназначались для трюков и аварий, шесть — для вождения.
  • Скорость до 320 км/ч, камеры и радиооборудование встроены прямо в корпус.
  • В сумме каждая машина прошла более 9 000 километров за время съемок.

3. Локации и штаб-квартира команды

  • Центральная база APXGP собрана из реальных объектов: McLaren Technology Centre и производственного цеха Mercedes.
  • Съемки проходили на настоящих трассах Формулы-1, включая Сильверстоун, Монако и Монцу.

4. Камеры нового поколения

  • Apple и Sony создали специальные сенсоры Carmen, которые помещались прямо в болид.
  • В каждом авто было до 15 точек съемки.
  • Кроме того, в картину вошли реальные кадры гонок, снятые на камеры на базе iPhone, установленные на болиды пилотов Формулы-1.

$40 миллионов заработали ещё до премьеры

Отдельный источник дохода — рекламные интеграции. В фильме представлены десятки реальных брендов: Mercedes, IWC, Tommy Hilfiger, EA Sports, Geico, SharkNinja, Peak и другие.

Продакт-плейсмент принес создателям около $40 млн. Многие компании запустили кросс-промо:

  • IWC выпустила лимитированную серию часов,
  • Tommy Hilfiger — коллекцию одежды,
  • Mercedes — спецверсию GT 63 APXGP Edition,
  • EA Sports добавила в игру F1 ливрею команды APXGP.

Сколько уже заработали

  • Бюджет: $200 млн (против 340 млн + затраты на рекламу у «Форсаж 10»). И это при том, что лента о Торрето едва набрала 6 баллов на КП, а «Ф-1» уверенно получила 8.3 балла.
  • Доход от брендов: $40 млн
  • Сборы за первый уикенд: $146,3 млн
  • Мировые сборы на сегодня: $393 млн

С учётом продакт-плейсмента и кассы, фильм приблизился к точке безубыточности уже через месяц проката. Apple сделала ставку на «Формулу-1» как на летний хит 2025 года — и, судя по цифрам, не прогадала.

Учитывая, что дальше тысячи людей подпишутся на AppleTV+ ради просмотра горячей новинки, совокупный доход резко возрастет, вот только точными цифрами яблочная компания уже не поделится.

«Первый фильм в истории»: «Формула-1» с Питтом установила недостижимый «киношный» рекорд — обогнали Скорсезе с ДиКаприо на повороте.

Фото: Кадры из фильма «Формула 1» (2025)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
