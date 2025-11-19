Меню
Бюджет почти 500 млн рублей и Лукьяненко в сценаристах: у новых «Смешариков» все шансы стать национальной сенсацией — про «Чебурашку» все забудут

19 ноября 2025 07:29
Слишком много козырей в рукаве.

Пока крупные студии по всему миру готовят премьеры блокбастеров, в России есть свой главный претендент на хит семейного проката — «Смешарики: Сквозь вселенные», амбициозный анимационно-игровой фильм, снятый по сценарию Сергея Лукьяненко, легендарного писателя.

Проект обещает стать важнейшим событием отечественного детского кино и, возможно, повторить или даже превзойти успех «Чебурашки», которая собрала рекордные кассы.

Официальная дата премьеры уже объявлена: экранизация «Смешариков» выйдет в российский прокат 13 августа 2026 года. Информацию подтвердили вместе с полным актерским составом и деталями будущей премьеры.

О чем фильм

В новой истории Крош и Ежик обнаруживают загадочный прибор, который переносит их… в реалистичную компьютерную игру. Попав внутрь, герои превращаются в обычных мальчиков и оказываются на терпящем бедствие космическом корабле.

Поначалу все вокруг кажется странно знакомым: коридоры, каюты, экипаж. Выясняя, что происходит, Крош и Ежик постепенно замечают — взрослые из Ромашковой долины явно что-то скрывают.

Два мира начинают стремительно переплетаться: игровой космолет и родная Ромашковая долина становятся частью одной загадки. Но чем ближе герои к истине, тем выше ставки: в опасности и корабль, и весь их мир.

Фильм совмещает анимацию и живое кино — редкость для российских проектов. Смешарики появятся в двух формах: привычных мультяшных и «человеческих». Полнометражная игровая часть уже отснята. Над постановкой работают режиссеры Андрей Мармонтов и Илья Максимов. А вот кого взяли на главные роли.

Персонаж (Смешарики / человеческая версия) Актер
Крош / Кирилл Дивов Дмитрий Калихов
Ёжик / Женя Дивов Сергей Федотов
Бараш / Роман Злотников Тимофей Кочнев
Нюша / Аня Дивова Антонина Бойко
Совунья / Мария Семёнова (педиатр космолета) Людмила Артемьева
Пин / Фридрих Кофман (инженер космолета) Иван Агапов
Кар-Карыч / маэстро Лазарчук Александр Лыков
Лосяш / Константин Рыбаков (разработчик двигателей) Ян Цапник
Копатыч / Андрей Лукин (капитан космолета) Николай Добрынин
Мама Ани, Жени и Кирилла Надежда Михалкова
Папа Ани, Жени и Кирилла Александр Устюгов
Начальник космодрома Андрей Ильин

Проект получил солидную финансовую поддержку: вместе с господдержкой вышло 483 млн рублей. Для российского семейного кино это серьезные цифры — и они подтверждают масштаб амбиций. Фанаты тоже наготове. Слишком много привлекающих факторов: от автора сценария до самой идеи.

Фото: Кадры из фильма «Смешарики: Сквозь вселенные» (2026), кадр из мультсериала «Смешарики»
