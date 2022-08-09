«Бюджет и крыша над головой»: Брухунова проговорилась, зачем вышла замуж за Петросяна

Роман Татьяны Брухуновой с юмористом Евгением Петросяном, по ее же собственному признанию, закрутился в 2013 году. В тот период девушка только выпустились из ВУЗа и пришла работать в театр Петросяна. Она уверяет, что сразу прониклась обаянием артиста, перед которым не смогла устоять. В 2019 году пара поженилась, а спустя год они стали родителями сына Вагана.

До сих пор недоброжелатели считают, что Татьяна вышла замуж не по любви, а по расчету. Она никогда не скрывала, что на заре работы в театре едва сводила концы с концами. Жизнь провинциалки из Тулы в столице была непростой. Ей даже приходилось постоянно занимать деньги у подруг. Зато сейчас Брухунова может позволить себе одежду дорогих брендов и отпуск на лучших курортах мира. В соцсетях Татьяна дала прозрачный намек на то, чем полезен союз с успешным и состоявшимся в жизни юмористом. После женитьбы финансовый вопрос закрыт для супруги Петросяна раз и навсегда.