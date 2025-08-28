Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже

«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже

28 августа 2025 15:13
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже

В узких кругах картину попросту обожают.

В эпоху, когда качество фантастических фильмов измеряются сотнями миллионов долларов и мегатоннами CGI, иногда самый тихий проект оказывается громче всех. «Связь» Джеймса Уорда Беркита стоит в ряду таких чудес.

Потрачено — всего 50 тысяч евро, снято — за пять дней, а результатом стал хит для синефилов, собравший 89% одобрения критиков (даже у «Интерстеллара» — меньше!) на Rotten Tomatoes и 81% зрительских. Малобюджетная фантастика, которая переплюнула многих «гигантов» и заставила киноманов чесать затылок годами.

Вечеринка, которая пошла не туда

«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже

Сюжет на старте напоминает камерную драму: восемь друзей собираются на ужин, за окнами пролетает загадочная комета. Все идет привычно — ревность, подколы, перепалки. Но тут выключается свет, а телефоны начинают трескаться прямо в руках.

И самое страшное — на соседней улице обнаруживается точно такой же дом с точно такой же вечеринкой.

Рецензент Деннис Шварц называл фильм «anything but coherent» — то есть «все что угодно, но не связный». Он ругал чрезмерную увлеченность физикой, ссылался на «Кота Шредингера» и сравнивал ситуацию с «Осторожно, двери закрываются» с Гвинет Пэлтроу, где тоже играют с параллельными вариантами реальности.

Но даже в его словах чувствуется восхищение: непонятно, но притягательно.

На стыке хоррора и философии

«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже

Другой критик подмечает, что «Связь» начинает как раздражающая лос-анджелесская драма про друзей-актеров, но быстро становится чем-то вроде хоррора: каждый звук за окном обещает беду.

Потом фильм оборачивается головоломкой в духе «Детонатора», где параллельные миры переплетаются в одном пространстве. Каждые десять минут зрителю подбрасывают новую загадку, и к финалу голова идет кругом.

«Я получил настоящие мурашки в моменты, когда выяснялось: этот человек — не тот, за кого я его принимал», — пишут обзорщики.

Почему фильм сравнивают с «Интерстелларом»

«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже

Обозревательница с портала CNET идет еще дальше:

«Фильм связывает социальные, личные и экзистенциальные последствия, которые могут возникнуть из-за сложной теории пространства и времени, с захватывающей дух тайной».

Картину сравнивают с крупнобюджетными шедеврами — «Интерстелларом», «Марсианином», «Прибытие». У Нолана — гигантская волна и музыка Циммера, у Ридли Скотта — пустынный Марс, у Дени Вильнева — слезы над чернильными знаками инопланетян. А у Беркита — только один дом, несколько актеров и отсутствие сценария как такового.

Именно так: вместо сценария актеры получали лишь отдельные заметки о мотивации. Поэтому их паника и растерянность выглядели подлинно. Они не знали, что произойдет в следующую минуту — как и зрители.

Почему это работает

«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже

«Связь» — это тот случай, когда отсутствие денег рождает свободу. Ни дорогих декораций, ни компьютерных аттракционов, зато — атмосфера абсолютной неопределенности, которая страшнее любых монстров.

Снятый как импровизация, фильм постоянно балансирует между бытовыми диалогами и космическими вопросами: «А кто я?», «А где именно я нахожусь?».

Именно этот баланс сделал «Связь» культовым. Одни критики сетуют, что фильм перегружен терминами, другие называют его «самым умным сай-фаем XXI века», третьи же шутят:

«Бюджет — две банки “Клинского” и пачка “Кириешек”, но интереснее большинства блокбастеров».

Неудивительно, что фильм стал хитом для киноманов и студентов киношкол: слишком яркий пример того, как за копейки можно снять историю, которая десятилетие спустя обсуждается так, будто ее снял Нолан.

Ранее мы писали: Самый загадочный персонаж «Интерстеллара» связывает его с другим шедевром Sci-Fi — и это объясняет главную загадку картины Нолана

Фото: Кадры из фильмов «Интерстеллар» (2014), «Связь» (2013)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно Читать дальше 24 августа 2025
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT Читать дальше 28 августа 2025
Самый загадочный персонаж «Интерстеллара» связывает его с другим шедевром Sci-Fi — и это объясняет главную загадку картины Нолана Самый загадочный персонаж «Интерстеллара» связывает его с другим шедевром Sci-Fi — и это объясняет главную загадку картины Нолана Читать дальше 27 августа 2025
«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики «Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики Читать дальше 25 августа 2025
Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео) Слабонервным противопоказано: хоррор «Долгая прогулка» по Кингу не зря ждали 46 лет — пульс зрителей на сеансах бьет рекорды (видео) Читать дальше 24 августа 2025
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают» Читать дальше 24 августа 2025
90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым 90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым Читать дальше 24 августа 2025
Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад Самому недооцененному фильму Гая Ричи до сих пор нужна вторая часть: зрителям пообещали сиквел еще 17 лет назад Читать дальше 29 августа 2025
Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше