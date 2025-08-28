«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже

В эпоху, когда качество фантастических фильмов измеряются сотнями миллионов долларов и мегатоннами CGI, иногда самый тихий проект оказывается громче всех. «Связь» Джеймса Уорда Беркита стоит в ряду таких чудес.

Потрачено — всего 50 тысяч евро, снято — за пять дней, а результатом стал хит для синефилов, собравший 89% одобрения критиков (даже у «Интерстеллара» — меньше!) на Rotten Tomatoes и 81% зрительских. Малобюджетная фантастика, которая переплюнула многих «гигантов» и заставила киноманов чесать затылок годами.

Вечеринка, которая пошла не туда

Сюжет на старте напоминает камерную драму: восемь друзей собираются на ужин, за окнами пролетает загадочная комета. Все идет привычно — ревность, подколы, перепалки. Но тут выключается свет, а телефоны начинают трескаться прямо в руках.

И самое страшное — на соседней улице обнаруживается точно такой же дом с точно такой же вечеринкой.

Рецензент Деннис Шварц называл фильм «anything but coherent» — то есть «все что угодно, но не связный». Он ругал чрезмерную увлеченность физикой, ссылался на «Кота Шредингера» и сравнивал ситуацию с «Осторожно, двери закрываются» с Гвинет Пэлтроу, где тоже играют с параллельными вариантами реальности.

Но даже в его словах чувствуется восхищение: непонятно, но притягательно.

На стыке хоррора и философии

Другой критик подмечает, что «Связь» начинает как раздражающая лос-анджелесская драма про друзей-актеров, но быстро становится чем-то вроде хоррора: каждый звук за окном обещает беду.

Потом фильм оборачивается головоломкой в духе «Детонатора», где параллельные миры переплетаются в одном пространстве. Каждые десять минут зрителю подбрасывают новую загадку, и к финалу голова идет кругом.

«Я получил настоящие мурашки в моменты, когда выяснялось: этот человек — не тот, за кого я его принимал», — пишут обзорщики.

Почему фильм сравнивают с «Интерстелларом»

Обозревательница с портала CNET идет еще дальше:

«Фильм связывает социальные, личные и экзистенциальные последствия, которые могут возникнуть из-за сложной теории пространства и времени, с захватывающей дух тайной».

Картину сравнивают с крупнобюджетными шедеврами — «Интерстелларом», «Марсианином», «Прибытие». У Нолана — гигантская волна и музыка Циммера, у Ридли Скотта — пустынный Марс, у Дени Вильнева — слезы над чернильными знаками инопланетян. А у Беркита — только один дом, несколько актеров и отсутствие сценария как такового.

Именно так: вместо сценария актеры получали лишь отдельные заметки о мотивации. Поэтому их паника и растерянность выглядели подлинно. Они не знали, что произойдет в следующую минуту — как и зрители.

Почему это работает

«Связь» — это тот случай, когда отсутствие денег рождает свободу. Ни дорогих декораций, ни компьютерных аттракционов, зато — атмосфера абсолютной неопределенности, которая страшнее любых монстров.

Снятый как импровизация, фильм постоянно балансирует между бытовыми диалогами и космическими вопросами: «А кто я?», «А где именно я нахожусь?».

Именно этот баланс сделал «Связь» культовым. Одни критики сетуют, что фильм перегружен терминами, другие называют его «самым умным сай-фаем XXI века», третьи же шутят:

«Бюджет — две банки “Клинского” и пачка “Кириешек”, но интереснее большинства блокбастеров».

Неудивительно, что фильм стал хитом для киноманов и студентов киношкол: слишком яркий пример того, как за копейки можно снять историю, которая десятилетие спустя обсуждается так, будто ее снял Нолан.

