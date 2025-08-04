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Киноафиша Статьи Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот

Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот

4 августа 2025 09:54
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот

На создание картины ушло целых семь лет.

В фильмографии Данилы Козловского найдется немало спорных проектов, но один из них особенно заметен — «Викинг». Несмотря на амбиции, годы подготовки и звездный состав, картина стала, пожалуй, самым громким разочарованием в его карьере. При бюджете в 1,22 миллиарда рублей и семи годах подготовки фильм получил всего 4,6 балла на «Кинопоиске» и запомнился скорее критикой, чем восторгами.

Работа над «Викингом» действительно шла с размахом: команда изучала летописи, советовалась с историками, строила масштабные декорации и хотела создать по-настоящему эпичный блокбастер в духе «Игры престолов».

Сюжет строится вокруг фигуры князя Владимира — одного из самых известных правителей Древней Руси. За основу взяты события, описанные в «Повести временных лет», и изначально проект позиционировался как попытка максимально точно передать эпоху.

Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот

На практике вышло иначе

Вместо погружения в историю зритель получает набор знакомых с детства фактов, приправленных драматизацией и голливудскими приемами. «Викинг» не предлагает свежего взгляда — это, скорее, собирательный образ "киношной" Руси, в которой много пафоса, но очень мало содержания. Многие сцены выглядят так, словно режиссер вдохновлялся не учебниками истории, а средневековыми экшенами от Disney.

Сам князь Владимир получился... странным. В его образе мало величия — он больше похож на уставшего от жизни юношу с грустным взглядом и внутренним раздраем. Данила Козловский, исполнивший главную роль, собрал противоречивые отзывы: одни считают, что актер проявил хорошее мастерство при слабом сценарии, другие — что вся его игра ограничилась томным выражением лица.

Козловский не помогает свои людям, он просто стоит за их спинами, что-то кричит, либо томно смотрит куда-то, — пишут рецензенты.

Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот

Что действительно сложно не заметить — это бесконечные сцены в замедленной съемке. Видно, что режиссер полюбил slow-mo и вставлял его при каждом удобном случае, отчего фильм местами начинает напоминать музыкальный клип. Это вызывает легкое недоумение.

Тем не менее, у фильма есть и сильные стороны. Атмосферу и визуальный ряд можно похвалить — декорации, костюмы выглядят убедительно. Пусть история не получилась глубокой, по крайней мере, антураж точно вышел кинематографичным. Много денег, много времени, много усилий — но вместо великого эпоса получился среднего качества фильм с пустоватым содержанием.

Впрочем, если вам хочется чего-то масштабного, кровавого и эпически драматичного — хорошая новость: легендарный сериал «Спартак» возвращается. И судя по всему, нововведений будет достаточно: подробности раскрыли в нашем материале.

Фото: Кадры из фильма «Викинг» (2016 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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