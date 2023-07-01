Быт превратится в кошмар: женщины с этими именами самые ленивые

Так уж сложилось, что большинство бытовых дел лежат на плечах женщин. Уборка дома, приготовление пищи, стирка и глажка - вот только несколько обязанностей, которые берут на себя представительницы прекрасного пола. Некоторые получают настоящее удовольствие от работы по дому, снуют туда-сюда и дело спорится в их руках. Другие же не испытывают ни малейшей тяги к решению бытовых проблем и либо занимаются ими абы как, либо старательно игнорируют. Рассказываем, какие имена носят самые ленивые хозяйки - мужчинам стоит задуматься, прежде чем связывать с ними свою жизнь.

Арина

Обладательница этого имени - настоящая ленивица. Арина всегда была капризной девушкой, мечтающей заниматься только теми делами, которые ей по душе. В детстве она избегала помогать родителям по дому под разными предлогами, а когда выросла, то ее отношение к бытовым вопросам не изменилось.

Арина хотела бы выйти замуж за обеспеченного человека, который может позволить себе нанять домработницу.

Тогда обладательница имени могла бы без помех делать то, что ей нравится, а все домашние обязанности переложить на плечи специально нанятого персонала.

Клара

Женщина, нареченная именем Клара, по горло занята работой. Она карьеристка до мозга костей, в ее ежедневнике - тысяча дел, и непонятно, как она успевает их все переделать. На домашние обязанности у обладательницы этого имени не хватает ни сил, ни времени. Мужу и детям приходится делить их между собой.

Впрочем, даже если у Клары нашлась свободная минутка, она вряд ли стала бы заниматься приготовлением еды или стиркой.

Все эти рутинные дела кажутся ей ужасно скучными, поэтому она стала бы тщательно их избегать. Вместо того чтобы носиться по дому с пылесосом, Клара лучше полежит перед телевизором.

Прасковья

Веселая и обаятельная Прасковья - душа любой компании. Гости с удовольствием приходят в дом, где хозяйкой является обладательница этого имени. Харизма девушки с лихвой компенсирует то, что в квартире не слишком чисто, а еда приготовлена не руками хозяйки, а заказана в каком-нибудь ресторане.

Все дело в том, что Прасковья терпеть не может работу по дому.

Она увиливает от уборки и стирки, придумывая всевозможные отговорки: то она слишком устала, то нужно срочно куда-то съездить, то Луна сегодня находится не в той фазе… В итоге избраннику Прасковьи приходится самому решать бытовые вопросы.