Быт превратиться в ад: мужчины с этими именами самые ленивые

Разделение домашних обязанностей - это то, о чем большинство пар предпочитают договариваться "на берегу". Однако не всегда этот договор соблюдается впоследствии. Кто-то из двоих обязательно будет отлынивать от бытовых хлопот, перекладывая их на плечи избранника. Эксперты назвали имена, которые носят самые ленивые мужчины - от них не дождешься помощи по дому.

Аркадий

Конфетно-букетный период - самое лучшее время в отношениях с Аркадием. Мужчина, нареченный этим именем, будет удивлять свою избранницу неожиданными сюрпризами и дорогостоящими подарками. Но как только роман выйдет на новый уровень и Аркаша поймет, что возлюбленная от него никуда не денется, он расслабляется.

Совместная жизнь с обладателем этого имени будет мало похожа на сказку.

Аркадий любит перекладывать все бытовые обязанности на плечи своей избранницы. Стирка, уборка и тем более готовка, по мнению этого парня, не царское дело. Пока вторая половинка после рабочего дня заступает на «вторую смену», Аркаша спокойно отдыхает с друзьями или у телевизора.

Григорий

Загадочный и благородный Григорий легко покоряет женские сердца. Этот мужчина производить на дам впечатление одинокого, но жаждущего семейного тепла, поэтому им сразу же хочется взять его под теплое крылышко, приласкать, обогреть… По одному зову женщины бегут к Грише, чтобы накормить домашним борщом или навести порядок в холостяцкой берлоге.

На первых порах благодаря своему очарованию Григорию удается выпрашивать у избранницы желаемое.

Она с удовольствием будет его обстирывать и готовить обеды из трех блюд в надежде на ответную заботу. Пусть не сейчас, но со временем… Однако время идет, а Григорий не предпринимает никаких действий. Он просто-напросто лентяй и манипулятор.

Иван

Мужчина, нареченный этим именем, удивительно хитер. Стоит избраннице попросить его сделать что-нибудь по дому, как Ваня незамедлительно исчезает в неизвестном направлении. А потом, появившись наконец, так искренне удивляется: мол, как так, я, наверное, торопился и не услышал твою просьбу. Так что так нужно сделать?..

Однако спустя некоторое время выясняется, что обладатель имени так и не притронулся к работе.

У Ивана постоянно находятся причины, по которым он в настоящий момент не может вбить в стену гвоздик или починить кран на кухне. Приходится второй половинке решать проблемы самостоятельно или с помощью специалистов.