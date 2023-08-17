«Быть красавицей не в кого»: это фото дочери Орбакайте вызвало переполох в Сети

Клавдия Земцова отдыхает вместе с бабушкой Аллой Пугачевой в Юрмале. Девочка весело проводит время с Лизой и Гарри и не забывает покрасоваться перед камерой.

В социальных сетях появилась новая фотография звездной наследницы. Теплый семейный кадр вызвал настоящий переполох среди интернет-пользователей. Многие удивились тому, как сильно за лето выросла любимая внучка Примадонны отечественной эстрады.

Дочь Кристины Орбакайте старше Лизы всего на полтора года, но разница между ними колоссальная. Клава выше любимицы Пугачевой на две головы, но обсуждает народ не только это.

Публика шокирована непривлекательной внешностью Земцовой. Интернет-пользователи набросились на ребенка с жесткой травлей.