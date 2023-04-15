Быстрый тест: выберете ковер, а мы угадаем ваше главное качество

Ковры - одна из главных деталей интерьера дома. Если в далеком прошлом они были призваны утеплить стены жилища, то теперь чаще всего носят исключительно декоративную функцию и радуют глаз домочадцев. На многих коврах можно увидеть знакомые с детства узоры, такие как “турецкие огурцы”, ромбы, зигзаги и т.д. Во всех эти загогулины в старые времена на Востоке закладывался сакральный смысл, они присутствовали на изделии не только красоты ради, но и, по мнению людей, способствовали привлечению в жизнь владельца тех или иных “плюшек”. Одним из самых распространенных коверных узоров является бута, или, как прозвали его еще, “турецкий огурец”. На самом же деле слово “бута” в переводе с персидского означает “цветок”. Такой узор используется на коврах очень давно - сохранились образцы II века, на которых присутствует бута. Также на ковровых узорах часто можно увидеть гребень - треугольник с зубчиками, который считается символом достатка. Кроме того, в старину девушки, мечтающие выйти замуж, ткали ковры с таким элементом, чтобы привлечь в свою жизнь счастье.

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