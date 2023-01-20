Быстрый тест: страдаете ли вы шопоголизмом?

Отношение к шопоголикам в обществе, как правило, ироничное - люди добродушно посмеиваются над любителями скупать в магазинах все подряд. Любопытно, что желание потратить в бутиках как можно больше средств и выйти из них с огромными пакетами покупок может быть связано не только с шопоголизмом, но и с предпочтениями в напитках. Согласно результатам недавнего исследования, больше всего к импульсивным покупкам склонны кофеманы. Эксперимент показал, что если перед походом по магазинам человек выпил хотя бы один стаканчик кофе (а это примерно 100 мг кофеина), то его желание приобрести даже не слишком нужную вещь вроде аромалампы или массажера возрастало в два раза. Как оказалось, любители кофе способны потратить в магазинах на 50% больше средств, чем те, кто предпочитает другие напитки без содержания кофеина. Кроме того, ученым удалось выяснить, что действие распространяется и на онлайн-шопинг - кофеманы покупали на маркетплейсах больше безделушек, чем практичных товаров. Все дело в том, что кофеин обладает мощным стимулирующим эффектом, усиливает импульсивность и снижает самоконтроль человека.

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