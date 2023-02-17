Быстрый тест: насколько сильно вы устали?

“Спят усталые игрушки…”, - эту колыбельную из популярной детской телепередачи знают все, от мала до велика. Желание опуститься на любую подходящую горизонтальную поверхность и хорошенько отдохнуть появляется не только после тяжелой физической работы, но и интенсивной умственной деятельности. Почему так происходит? Дело в том, что ощущение усталости вызвано переменами в организме. После физической нагрузки в мышечной ткани и в центральной нервной системе происходят изменения в структурах, которые отвечают за движение. Несмотря на то, что умственная работа не требует напряжения тела, ее, как правило, выполняют в одной и той же позе, что тоже приводит к утомлению мышц и застою крови, тканевой жидкости. Поэтому после времени, проведенного за интеллектуальным трудом, ощущения примерно такие же, как после физической работы. Отдых, как известно, дело полезное и хорошее. Без него организм быстро выгорает, что может привести к еще более серьезным последствиям. Хотите узнать, нуждаетесь ли вы прямо сейчас в продолжительном отпуске, небольшом тайм-ауте или по крайней мере пятиминутном перерыве? Тогда скорее ответьте на вопросы нашего теста.

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