Быстрый тест: мы точно угадаем твой характер всего за 5 вопросов

Характер – одно из самых интересных понятий в психологии. Несмотря на то, что ему посвящена уже масса исследований, ученые не перестают экспериментировать и выявлять новые аспекты. Так, например, недавнее совместное исследование ученых из Великобритании и США было посвящено взаимосвязям между чертами личности и ее здоровьем. Они решили выяснить, влияет ли характер на иммунитет. В научном эксперименте принял участие 121 респондент.

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Перед началом испытаний участники прошли психологический тест, который определил, какими основными чертами характера они наделены – например, экстраверты они или интроверты, доброжелательны они или раздражительны, осторожны или склонны к приключениям и т.д. Затем у респондентов взяли кровь, чтобы определить, какие генетические факторы оказывают воздействие на иммунную систему организма. Результаты исследования получились довольно любопытными: сильной иммунной системой были наделены экстраверты с сильным характером, а осторожные и добросовестные оказались обладателями слабой иммунной системы.

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