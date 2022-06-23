Быстрый тест: кто твой главный враг по знаку Зодиака?

Астрология зародилась в глубине веков, но не теряет своей популярности и по сегодняшний день. Многие ошибочно считают, что в профессии астролога нет ничего сложного – сиди, мол, да придумывай гороскопы. Однако они не догадываются о том, что астрология – наука древняя, и постичь ее может лишь тот, кто внимательно и вдумчиво ознакомился не только с ее азами, но и со всеми тонкостями. Человеку, который захочет стать профессиональным астрологом, нужно будет хорошенько разобраться в том, что такое дома, асценденты и аспекты, научиться составлять натальную карту и правильно ее "читать". Кроме того, нужно иметь представление о том, как толковали 12 привычных нам знаков зодиака в разных культурах. Одним словом, взаимодействовать с небесными светилами не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Астрологи убеждены, что звезды способны дать подсказки практически во всех сферах человеческой жизни – какая профессия принесет удовлетворение и доход, какие люди станут друзьями на всю жизнь, а какие – злейшими врагами. Предлагаем вам пройти небольшой тест, чтобы узнать, кто является вашим главным зодиакальным недругом.