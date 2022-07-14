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Быстрый тест: Какая вы королева по знаку зодиака

14 июля 2022 07:00
Быстрый тест: Какая вы королева по знаку зодиака

В душе каждая женщина – настоящая королева. А вот злая или добрая – подскажет знак зодиака.

Астрологи убеждены: в каждой представительнице зодиакального круга скрывается венценосная особа. Рассказываем, какая ты правительница по знаку зодиака – Зена, королева воинов, Дейенерис или Малефисента?

Козерог – Падме Амидала

Уроженцы земного знака, как и королева Амидала, готовы посвящать себя своему делу без остатка. Из них получаются строгие, но мудрые и справедливые правительницы.

Водолей – Принцесса из "Обыкновенного чуда"

Непредсказуемые Водолеи – точь-в-точь Принцесса из советской новогодней сказки. Ее тянет ко всему необычному и странному. Парень, который превращается в медведя?

То, что надо!

Рыбы – Белая Королева из "Алисы в Стране чудес"

Быстрый тест: Какая вы королева по знаку зодиака

Грезящие наяву Рыбки похожи на чудесатую Белую Королеву. "Голова в облаках" – так можно охарактеризовать и героиню "Алисы в Стране чудес", и представительниц водного знака.

Овен – Красная Королева из "Алисы в Стране чудес"

У Красной Королевы разговор короткий – чуть что не так, головы летят с плеч подданных. Точно так же окружающим прилетает от импульсивных разгневанных Овнов.

Телец – Серсея Ланнистер

Приоритеты Тельцов – семья и комфорт. Чтобы защитить близких и свои интересы, они, подобно Серсее Ланнистер, способны абсолютно на все.

Близнецы – Королева Климентианна из "Белоснежка: Месть гномов"

Быстрый тест: Какая вы королева по знаку зодиака

Если у Близняшки есть все, что ей нужно, а под ногами не путаются соперницы вроде Белоснежки – спокойная жизнь подданным и королевству обеспечена.

В обратном случае плохо будет всем, кроме самой королевы.

Рак – Дейенерис Таргариен

Каждая женщина-Рак в душе Матерь драконов и неутомимый борец за мир во всем мире. Правда, методы борьбы со злом у нее довольно специфические.

Лев – Снежная королева

Гордая, неприступная и властная Львица – настоящая Снежная королева. Любого заставит сидеть и из льдинок слово "вечность" собирать.

Дева – Малефисента

Королева-Дева способна построить свой собственный мир – идеальный, по ее мнению. А от всех, кто не разделяет ее чувство прекрасного, можно легко избавиться.

Весы – принцесса Мелисента из "31 июня"

Эти правительницы умны, красивы и справедливы, но часто страдают от собственного совершенства – найти пару себе под стать для них очень сложно.

Скорпион – королева Ровенна из "Белоснежки и охотника"

Быстрый тест: Какая вы королева по знаку зодиака

Королева-Скорпион ревниво оберегает свой трон от любых посягательств.

Тому, кто рискнет его отобрать, уж точно не поздоровится.

Стрелец – Зена

Стрелец – истинная королева воинов. Ей не нужны трон и корона, главное – чтобы единомышленники были рядом и вместе они могли утереть нос врагам.

Елена Королева
Елена Королева
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