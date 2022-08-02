Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание?

Сегодня, в век науки и прогресса, может показаться, что мы знаем все о себе, своем теле, и, конечно, о самом главном – мозге. Возникает иллюзия, будто работа разума подразумевает под собой только сознательные размышления, но на самом деле это не так. Существует еще подсознание, – или, как называют его исследователи, "нижний разум", – которое выполняет огромную, пусть и незаметную для нас работу. Однако ученые до сих пор не нашли ответа на вопрос, что в нашем разуме происходит благодаря сознанию, а что – подсознанию. Эта область по сей день не исследована до конца и видится исследователям как айсберг, большая часть которого находится вне поля зрения. Несмотря на все усилия и многочисленные эксперименты, она представляет собой большую загадку. Не так давно израильские ученые попробовали доказать, что подсознание способно производить те же самые операции, что и сознание, но заявление это громкое и требует большого количества доказательств, проверенных и подтвержденных на практике.

Хотите узнать, что скрывает ваше подсознание? Пройдите наш тест, чтобы заглянуть в самые потаенные уголки вашего "нижнего разума".