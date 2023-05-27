Быстротечный роман: Скорпион никогда не влюбиться в эти знаки Зодиака

Помните песенку из советского фильма о том, что “мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает”? Эта цитата как нельзя лучше описывает взаимоотношения между людьми - один влюбляется по уши, а объект симпатии даже не смотрит в его сторону. Причины на то могут быть самыми разными, и, как считают астрологи, не стоит сбрасывать со счетов несовместимость по знаку зодиака. Эксперты выяснили, представителям каких созвездий бесполезно бегать за Скорпионом, ведь водный знак не испытывает к ним ни малейшего притяжения.

Лев

Огненный Лев испытывает небывалое притяжение к представителю водного знака. Тот манит его своей загадочностью, отстраненностью, холодностью - возникает желание растопить этот лед и показать Скорпиону, что такое настоящие итальянские страсти. Вот только со стороны объекта воздыханий - ноль эмоций.

Интуитивно Скорпион понимает, что Лев - тот еще собственник.

В паре с королями зодиака приходится плясать под их дудку, чтобы избежать скандалов, ссор и наказаний за непослушание. У водного знака все внутри переворачивается при одной лишь мысли, что придется подчиняться. Нет уж, не бывать этому!

Весы

Весы и Скорпион - ближайшие соседи по гороскопу. Неудивительно, что рано или поздно воздушный знак начнет заглядываться на харизматика, находящегося прямо под боком. Водный знак притягивает внешним спокойствием, мятущимся и постоянно сомневающимся Весам кажется, что с ним они обретут стабильность.

Все бы хорошо, но есть одно “но”. Скорпион категорически не хочет вступать с Весами в отношения.

Он прекрасно отдает себе отчет, что у воздушного знака настроение будет колебаться с огромной амплитудой, придется принимать за него решения, возиться, как с маленьким. Такая радость Скорпиону точно не нужна.

Водолей

Еще один знак зодиака, с которым у Скорпиона ни за что не сложатся романтические отношения - это Водолей. Представители воздушной стихии кажутся ему слишком поверхностными и ненадежными.

“Ветер в голове”, - презрительно фыркает водный знак, глядя на погруженных в свой мир Водолеев.

А вот воздушный знак вполне способен увлечься Скорпионом. Его темное обаяние и мистическая харизма притягивает в себе Водолея, точно магнитом. Но, сколько бы он ни пытался обольстить уроженца водного знака, ни манил его сладкими обещаниями, тот остается непреклонным.