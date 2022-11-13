Быстро забыли хорошее: как Лановой парой фраз заставил иностранцев пожалеть о словах про СССР
Его оскорбило неуважительное отношение ко Дню Победы.
Актер Василий Лановой всегда отличался любовью к Родине. Рассказывают, что однажды иностранные журналисты спросили легендарного артиста, почему в России все до сих пор так «носятся» с Днем Победы.
Лановой ответил вопросом на вопрос:
«Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?».
Журналисты промолчали, на что Василий Лановой ответил следующее:
«Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать ее пришлось нашим солдатам».
У Ланового всегда была особое отношение к Великой Отечественной, ведь актер – дитя войны, а его родители вручную разливали противотанковую жидкость и «коктейль Молотова» в тылу, из-за чего его мама и папа остались инвалидами.