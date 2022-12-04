Быстро влюбила в себя: как выглядит супруга постоянного партнера Малышевой

Вот уже больше десяти лет зрители с интересом смотря медицинскую программу «Жить здорово!». У Елены Малышевой в передаче несколько соведущих – и один из них ее сокурсник, знаменитый кардиолог Герман Гандельман.

Гандельман – ведущий специалист в своей области, который оперирует и по сей день.

Состоялся врач не только профессионально, но и в личной жизни.

Брак с первой супругой быстро распался, несмотря на наличие двоих сыновей. Долгое время ведущий был одинок, пока не встретил новую любовь. Женой Германа Гандельмана стала женщина по имени Мария. Мария не сразу приглянулась звездному врачу, однако через время пара стала встречаться, а сейчас супруги наслаждаются семейной жизнью.