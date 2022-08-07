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Быстро нашли замену: болеющий Масляков принял важное решение

7 августа 2022 00:06
Быстро нашли замену: болеющий Масляков принял важное решение

В шоу грядут изменения.

Для фанатов популярной юмористической передачи появились не самые приятные новости. Александр Масляков, судя по всему, так и не смог прийти в себя после перенесенного коронавируса и активно занялся поиском своего преемника.

Так, стало известно, что место бессменного ведущего шоу снова занял другой артист. Вслед за Валдисом Пельшем, который провел одну из серии игр, 6 августа на сцену вышел Дмитрий Хрусталев.

Звезда шоу «Вечерний Ургант» объявлял команды и веселил жюри на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». Не исключено, что Масляков активно ищет себе замену, тестируя достойных кандидатов в деле.

Фото: Legion-Media
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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