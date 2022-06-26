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Быстро и эффективно: диета Мордюковой больше не секрет

26 июня 2022 16:01
Быстро и эффективно: диета Мордюковой больше не секрет

Килограммы таяли на глазах, но был важный нюанс.

Склонной к полноте Нонне Мордюковой всегда приходилось держать себя в ежовых рукавицах, чтобы достойно выглядеть на телеэкранах.

Актриса перепробовала множество разных диет и в конечном счете остановилась на своей собственной.

«Она изобрела собственную систему, позволявшую быстро и эффективно сбросить вес, по принципу монодиет: день на кефире, день на гречке, день на яблоках, день на арбузах. Вес при таком подходе быстро уходил и столь же быстро возвращался. Однако за это время можно было успеть получить роль», — раскрыли секрет звезды в программе «Актерские драмы».

Вероятно, именно этот метод помог Мордюковой сбросить 12 кг за две недели ради роли в фильме Никиты Михалкова «Родня». Образ Марии Коноваловой стал для артистки знаковым, но сама она едва ли могла вынести себя на экране.

В кадре Нонна Викторовна была без макияжа, с «химией» на голове и имитацией железных коронок на зубах. А фигура, над которой она работала с таким трудом, выглядела «поплывшей» из-за мешковатой одежды.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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